Koronawirus w Polsce. Michał Woś o zachowaniu posłów: żenujące - Pierwszy tydzień byłem wyłączony z pracy. Trafiłem do szpitala, spędziłem noc pod tlenem. Odkąd jestem w domu zajmuję się sprawami bieżącymi... pani minister Pan siedzi w domu i zastanawiam się jak wygląda dzisiaj panu funkcjonowanie zawodowe pytam tutaj o o kontakt zawodowy Czy pan pracuje zdalnie Czy pan kontaktuje się z członkami rządu dzwonił do pana premier akordy mówiąc jakieś zadania czy ma pan wolne i na razie tutaj dochodzi do zdrowia wszelkie sprawy zawodowe są dzisiaj odłożone na bok pierwszy tydzień od momentu zdiagnozowania bo pierwszego dnia byłem się w miarę dobrze miałem tylko kaszę lekką gorączkę później to narastało najgorzej było w środku tygodnia kiedy trafiłem do szpitala i spędziłem noc pod tlenem Więc pierwszy tydzień Oczywiście byłem wyłączony z tych spraw bieżących administracyjnych natomiast później w piątek zostali wszyscy wypisani ze szpitala bo doszliśmy do wspólnego wniosku z lekarzem że lepiej będzie dochodzić nie rekonwalescencji w domu więc odkąd jestem w domu czyli można wyjść od drugiego tygodnia choroby już zajmuje się sprawami bieżącymi Ministerstwa na ten sam sposób w jaki teraz rozmawiamy czyli przez wideokonferencje przez telefon mailem brałem udział też w posiedzeniu sejmu zdalnym posiedzeniu sejmu więc staram się bieżące obowiązki wykonywać zdalne posiedzeniu sejmu Chciałem zapytać jak pan ocenia w ogóle ten tryb pracy wiele wątpliwości miała opozycja mimo że Platforma Obywatelska domagała się tego żebyście państwo spotkali się w sejmie No oczywiście z wyłączeniem osób które są poddane obowiązkowe kwarantanny ja uważam że ryzyko jest tak duże że dochodzi do tego że przecież kościoły są zamknięte tak to jest bardzo ważne dla wielu osób dla osób starszych też że duże spotkania są nielegalne więc tak samo nie był to dobry przykład że akurat w sejmie ma 460 osób do tego przecież cała obsługa dziennikarze 1000 osób a i tak przecież wszyscy nie spotkali się z Urzędu Bezpieczeństwa na sali posiedzeń na posiedzeniu tylko w różnych budynkach i to rozproszonych ich zdaniem bezpieczne posłowie na sali plenarnej posłowie zgromadzeni w tych mniejszych salach w budynku parlamentu mimo wszystko było ich mniej to to wiadomo Natomiast to było wystarczająco bezpiecznie kancelaria Sejmu próbowała maksymalnie to bezpieczeństwo zapewniają uważam że nie że każdy większy zgromadzenie rodzi to niebezpieczeństwo sam z własnego przypadku wiem że się w czasie bardzo krótkiego spotkania i małego kontaktu zarazić kiedy już były różne względy bezpieczeństwa do chowane z drugiej są dużo zależy też od odporności różnych osób uważam że nie że to nie wiesz o co więcej przecież no to trzeba ludziom powiedzieć że i tak ci posłowie przez platformę kreską spotkali się ale w różnych budynkach tak znaczy 1 siedział na sali plenarnej drugi w jakiś tam sposób znaki te obrazki No musi pan przyznać że zachowanie co najmniej kilku jeśli nie kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów było skrajnie nieodpowiedzialne No posłowie to też odnotowaliśmy komentatorzy na Twitterze No uprawiali taki Autoland w tych maseczkach a ich pan chyba jako osoba zakażona No również musiała czuć pewne zażenowanie w związku z tym oni tak mosteczek nawet nie używać bo mieli ja na twarzy odkładali później na bok nawet jak mieli rękawiczki to później dotykali swoich twarzy później na drugi dzień z tego zrezygnowano chyba sami parlamentarzyści zreflektować i że tutaj nie świecą przykłady No jak pan to obserwował to co pan sobie myślał jak oczywiście to było maksymalnie żenujące mnie najbardziej zażartowała Jednak Kasia pani poseł Piekarska która w różnych rozmowach miał ją za osobę troszeczkę mądrzejsza natomiast kiedy zobaczyłem to zdjęcie jak stalówką jak z netem odmierzał A czy te półtora metra zachowa od drugiego posła siedząc to naprawdę no ręce opadły byli też posłowie którzy nagrywali różne filmiki oskarżali przyczepy słowa Kaczyńskiego czego nie było na sali Kiedy kiedy ewidentnie był wystarczyło włączyć relacje tętno śmieszne dziwne zachowania czy dobrze że były zasady bezpieczeństwa zachowane ale tak poważnej sytuacji kiedy cała Polska jest na kwarantannie kiedy Ludzie siedzą w domu pilnowanie wielu ludzi walczy o życie przez 20 umarła kolejnych kilkudziesięciu Walczy w tej chwili o życie pod respiratorem w różnych szpitalach naprawdę to nie jest godne zachowanie zachowanie właściwe dla Sejmu Rzeczypospolitej