Koronawirus w Polsce. Dworczyk powiedział, kto otrzyma nową szczepionkę

- Cały system działa, wierzymy, że do końca 2021 r. dzięki temu zapanujemy nad pandemią - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji Michał Dworczyk. Nowa szczepionka firmy AstraZeneca ma dotrzeć do Polski w przyszłym tygodniu. Preparat otrzymają wyłącznie osoby do 60 roku życia.

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk przekazał rekomendację rady medycznej ws. nowej szczepionki Źródło: PAP , Fot: Paweł Supernak