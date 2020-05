Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o votum nieufności dla Łukasza Szumowskiego: Cyniczne i kłamliwe działania

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk krytykuje wnioski o votum nieufności

- W tym czasie wnioski o dowoływanie ministrów to jest wyraz bezsilności opozycji. Nie ma powodów by pana ministra Szumowskiego odwoływać i jestem przekonany, że wnioski o votum nieufności dla ministrów nie będą miały poparcia w Sejmie - mówił Michał Dworczyk.

Jak dodał, opozycja cynicznie atakuje ministra zdrowia, który Polskę przeprowadził przez czas pandemii. - Dziś minister Szumowski cieszy się dużym zaufaniem społeczeństwa i pana premiera. Opozycja wykorzystuje swoje zbójeckie prawo, robi to jednak cynicznie i kłamliwie. To niewłaściwa droga, bo minister Łukasz Szumowski nie zasłużył sobie na takie ataki - tłumaczył szef KPRM.

Koronawirus w Polsce. Michał Dworczyk o "faux pas" w Gliwicach

Jak dodał, Polacy widzą pracę ministra zdrowia i oceniają ją pozytywnie. Szef KPRM odniósł się też do afery związanej z trefnymi maseczkami. - Mamy bardzo krótką pamięć. Zapominamy, co działo się w marcu, gdy brakowało maseczek. Niestety w tym czasie znalazł się nieuczciwy sprzedawca. Część zakupionego asortymentu okazała się nie spełniać wszystkich certyfikatów. W tym momencie toczą się o to sprawy w sądzie - mówił Michał Dworczyk.