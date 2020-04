WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze sejm + 2 mateusz morawieckikoronawirus 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "Szczyt zachorowań na przełomie maja i czerwca" - Podchodzimy do tej kwestii z ogromną pokorą. Nikt na świecie nie wie, jaki będzie dalszy przebieg koronawirusa. Czy to będzie epidemia,... Rozwiń musimy walczyć z epidemią jednocze … Rozwiń Transkrypcja: musimy walczyć z epidemią jednocześnie starać się budować nowy model życia gospodarczego po to żeby gospodarka ucierpiała jak najmniej jeśli nadal będziemy podchodzili z Żelazną dyscypliną z taką dyscypliną z jaką do walki z koronawirus m podchodzi społeczeństwo polskie jeśli nadal będziemy przez kwarantanny tak dobrze jak do tej pory albo może nawet lepiej to jestem przekonany że będziemy w stanie poradzić sobie lepiej niż wiele innych krajów będę miał koronawirusa podchodzimy do całej tej sytuacji z ogromną pokorą również z jeszcze jednego względu Otóż Nikt na świecie nie wie jaki będzie dalszy przebieg koronawirusa czy będzie epidemia będzie trwała do czerwca do sierpnia czy będzie nawrót mały jesienią duży że nie będzie go wcale Czy zimą potem będzie koronawirus Czy szczepionka będzie wynaleziona w grudniu czy może w lutym przyszłego roku to wszystko powoduje że musimy starać się ograniczać rozp tej epidemii jednocześnie starając się przywracać wiele form życia gospodarczego i funkcjonować w obszarze publicznego w wielu obszarach tak żeby ono zostało w możliwie mały sposób zakłócone bo ona zostaje zakłócone Nie ulega wątpliwości funkcjonowanie ludzi na co się zostało zakłócone i my w Polsce również funkcjonujemy w nowych innych warunkach w warunkach kryzysu epidemiologicznego Myślę że wszyscy to widzą wszyscy to zauważyli Szanowni państwo wiele dyskusji publicznej dotyczy modeli zachorowań my również słuchamy i analizujemy słucham ekspertów i analizuje wiele modeli które mogą się zdarzyć one są przede wszystkim naznaczone jedną charakterystyczną cechą która zwykle jako Mała gwiazdka jest gdzieś porządku każdej analizy czy to amerykańskiej chińskiej Europejskiej czy polskiej Otóż eksperci zdają sobie sprawę z tego że to modelowanie jest obarczone marginesem błędu i Dlatego staramy się wypośrodkować różne rację Staramy się czerpać wiedzę z bardzo różnych analiz tych optymistycznych pesymistycznych tych które nazywamy bazowymi do podejmowania przez nas działa spodziewamy się że szczyt zachorowań jest przed nami gdzieś w maju czerwcu prawdopodobnie jak mówi wielu ekspertów promienie ultrafioletowe będą z całą pewnością pomocne w walce z koronawirus m chcemy do tego czasu ograniczyć ilość zachorowań a w szczególności wypuszczać krzywą zachorowałem