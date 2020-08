Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki poszedł do kina bez maseczki. Kilka godzin wcześniej apelował o dyscyplinę

Dodał również, że im większy stopień zachowania dyscypliny w społeczeństwie, tym mniejsza szansa na powrót obostrzeń. - Mam ogromną nadzieję i są na to szanse, żeby takiego lockdownu nie było. To dlatego też, że Polacy już się tak nie boją koronawirusa. I bardzo dobrze. Bo choć jest to choroba groźna, ale dużo więcej osób umiera np. na nowotwory - stwierdził szef rządu.