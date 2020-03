WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 2 szkołykoronawirus 2 godziny temu Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "Placówki oświatowe i szkoły wyższe zamknięte" - Chcemy maksymalnie spowolnić możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego też, do oponowania tej sytuacji potrzebne są zdeterminowane... Rozwiń my w naszym w Rzeczpospolitej mamy … Rozwiń Transkrypcja: my w naszym w Rzeczpospolitej mamy dzisiaj 25 prawdopodobnie 26 przypadek zarejestrowana ale chcemy spowolnić maksymalnie możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa dlatego też do opanowania tej sytuacji do łagodnego przebiegu bo jesteśmy niestety przekonani o tym mówią nam eksperci o tym mówią nam epidemiolodzy że wirus będzie się rozprzestrzeniał potrzebne są zdeterminowane działania takie które doprowadzą do z jednej strony zmiany nawyków takich nawyków też kulturowych jak witanie się podawanie ręki bardzo często dochodzi w naszym życiu codziennym ale jednak specjaliści od chorób zakaźnych mówią nam że to są zachowania niewłaściwe powinniśmy się ich wystrzegać się wystrzegać dużych skupisk ludzkich takimi skupiskami ludzkimi są również placówki Oświatowe dlatego na spotkaniu z zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o zamknięciu Placówek Oświatowych wszystkich Placówek Oświatowych a także szkół wyższych na tygodnie od poniedziałku ale już od jutra za chwilę szczegóły wyjaśni pan minister Piątkowski już od jutra te placówki będą dostępne dla procesu edukacyjnego jednak ze względu na to że zwłaszcza niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko z dnia na dzień to w dniu jutrzejszym i w piątek w czwartek i w piątek placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą mogli pilną jako dzieci po to żeby umożliwić logistykę umożliwić od strony praktycznej zorganizowanie opieki nad dziećmi tam gdzie zgodnie z prawem to opieka jest koniec