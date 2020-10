Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki dziękuje żołnierzom WOT

- To, co dzisiaj tutaj mogłem zobaczyć, to bardzo budujący obraz. Na bardzo wielu polach walki z COVID-19 żołnierze WOT wchodzą w pewną przestrzeń, która pozwala luzować podstawowe medyczne zasoby kadrowe - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki podziękował żołnierzom WOT (PAP, Fot: Paweł Supernak)