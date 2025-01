20‑latek mógł umrzeć. Wszystko przez to, jak zachowali się świadkowie

Do zdarzenia doszło w środę 8 stycznia po godzinie 13:00 na torach w pobliżu stacji Gdynia Główna. Jak podaje rzecznik prasowy PKP PLK, doszło do zderzenia lokomotywy pociągu towarowego relacji Gdynia Port–Świdnik z drezyną remontową. Poszkodowany został pracownik PLK. 20-letni mężczyzna doznał urazu głowy.

- Nieszczęśliwie u mężczyzn doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Po wdrożeniu na miejscu zdarzenia medyczne czynności ratunkowych udało się uzyskać powrót ze spontanicznego krążenia po około 6 minutach resuscytacji. Pacjenta w stanie ciężkim przekazano zespołowi G01 048, który przetransportował go do szpitala UCK w Gdańsku - relacjonuje Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego.