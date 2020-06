Koronawirus w Polsce. Masowe kary i mandaty za naruszenie obostrzeń to fikcja. "Kto zapłacił, ten sierota"

Mec. Magdalena Wilk (żona byłego posła Konfederacji Jacka Wilka) może tytułować się "pogromczynią epidemicznych mandatów". Przez jej stronę internetową przewinęły się tysiące osób poszukujących porady, co zrobić z mandatem od policji i karą administracyjną nałożoną przez sanepid. Adwokat osobiście doprowadziła do umorzenia spraw kilkunastu osób, udzieliła setek porad.

- Uzasadniają to faktem, że czyn, popełniony w czasie obowiązywania nakazu czy zakazu, po zniesieniu obostrzenia, nie stanowi już wykroczenia. To wynika jasno z przepisów kodeksu - mówi Wirtualnej Polsce mec. Magdalena Wilk. Na dowód prezentuje postanowienie sądu w sprawie o kwietniowy mandat za naruszenie zakazu przemieszczania się. Uzasadnienie do umorzenia liczy dwa zdania.