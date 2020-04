Koronawirus w Polsce. ponad tysiąc mandatów w świąteczną niedzielę

Policja poinformowała, że ostatniej doby sprawdzono ponad 125 tys. osób na kwarantannie, a w ok. 285 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny. Kom. Robert Opas z Komendy Głównej Policji wyjaśnia, że w związku z naruszeniem obowiązujących ograniczeń wystawiono 1004 mandaty, a w 514 przypadkach skierowano wnioski do sądu.