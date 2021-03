Koronawirus w Polsce. Marcin Warchoł bez maseczki. Cezary Tomczyk nie ma wątpliwości

Kandydat Solidarnej Polski na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł po raz kolejny pojawił się w miejscu publicznym bez maseczki. Czy powinien dostać mandat? - Jak każdy. Każdy, kto w miejscach publicznych, które nie są parkami albo lasami, porusza się bez maseczki, powinien dostać mandat - komentował szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit". - Wydaje się, że kandydat na prezydenta Rzeszowa, pan Warchoł, chciał dobrze wyjść na zdjęciu, ale jeżeli to jest jedyny powód, dla którego zdejmuje maskę, powinno się to zakończyć mandatem - stwierdził polityk opozycji. - Dziś w Rzeszowie walczy ze sobą podzielona prawica, dlatego zwycięży kandydat opozycji. Powinniśmy robić wszystko, żeby nie tylko pokazywać łamanie prawa, ale pokazywać, że w Rzeszowie dochodzi do wielkiego konfliktu w ramach podzielonej prawicy. I to, mam nadzieję, skończy się przegraną zarówno w Rzeszowie, jak i w całej Polsce - podsumował Tomczyk.

