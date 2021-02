Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń? Wiceminister o otwartych kinach i edukacji szkolnej

Sławomir Gadomski był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wiceminister zdrowia był pytany o plany rządu ws. ewentualnego znoszenia obostrzeń. Gadomski zaznaczył, że na piątkowy poranek zaplanowano spotkanie rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gdzie takie decyzje mają być podjęte. - Mogę powiedzieć o moich oczekiwaniach dotyczących pewnego luzowania i tym, co wydaję mi się, że na pewno z punktu widzenia zdrowia publicznego mogłoby być odblokowane – powiedział wiceminister, wspominając o małej infrastrukturze sportowej. – Wierzę w to, że pewien reżim bezpieczeństwa na kortach, czy basenach może być wprowadzony – tłumaczył gość WP. Sławomir Gadomski przyznał, że ma również nadzieję na edukację szkolną. – Być może nie 15 lutego, ale być może w ramach programu szczepień uda się zaszczepić ogromną część nauczycieli i najpóźniej z początkiem marca uczniowie wrócą do szkół – powiedział wiceminister z "umiarkowanym optymizmem". Na pytanie prowadzącego, czy 15 lutego będzie można pójść do teatru, Gadomski odparł: - Myślę, że szansa na to i otwarte kina istnieje – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że wciąż jest bardzo duża liczba zgonów z powodu koronawirusa w Polsce.

Rozwiń