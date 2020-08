Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski zapowiada kontrole w sklepach

Łukasz Szumowski był gościem na antenie Radiowej Jedynki. Minister zdrowia był pytany o sytuację epidemiczną w kraju oraz o to, czy mamy do czynienia z drugą falą epidemii koronawirusa. - Trudno powiedzieć, że to jest druga fala, to jest raczej takie falowanie - przyznał polityk, tłumacząc, że obecna sytuacja to efekt dwóch rzeczy. - Rozluźnienia, mamy parę ognisk ze spotkań rodzinnych, wesel. Druga rzecz to duże ogniska, kopalnie, zakłady produkcyjne - dodał.