Koronawirus. Komisja Europejska porozumiała się z Sanofi ws. szczepionek na COVID-19

"Dziś podjęliśmy z firmą Sanofi ważny krok dla przyszłości Europejczyków i zapewnieniu im dostępu do szczepionki na koronawirusa. Prowadzimy rozmowy z innymi firmami na temat obiecujących szczepionek opartych na różnorodnych technologiach. Szczepionka będzie dobrem globalnym" - napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała, że właśnie takie działanie zwiększa szanse Europy na szybkie uzyskanie właściwego środa do walki z epidemią koronawirusa. - By znaleźć wyjście z tego kryzysu, jesteśmy gotowi pomóc bardziej narażonym państwom w łatwiejszym uzyskaniu dostępu do szczepionek - zapewniła.