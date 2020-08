Koronawirus. Druga fala pandemii. "Nie stać nas na ponowny lockdown"

Już w piątek niemiecki handel detaliczny apelował do klientów o większą dyscyplinę w przestrzeganiu zasad w okresie pandemii, takich jak obowiązek zachowania dystansu i noszenia masek. A prezes Niemieckiego Związku Handlu Detalicznego (HDE), Josef Sanktjohanser, powiedział: "Nie rujnujmy tego, co osiągnęliśmy".

Federalny minister gospodarki Peter Altmaier wezwał również do zaostrzenia kar za łamanie zasad ochrony przed koronawirusem. "Każdy, kto celowo naraża innych, musi liczyć się z tym, że będzie to miało dla niego poważne konsekwencje" - powiedział polityk CDU. "Nie możemy narażać na szwank ożywienia gospodarczego, które dopiero się rozpoczyna, akceptując ponowny wzrost infekcji". Należy skuteczniej niż dotychczas zapobiegać niedbałym i nieodpowiedzialnym zachowaniom.

Również przewodniczący Niemieckiego Związku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (BVMW), Mario Ohoven, apeluje do polityków o zapobieżenie drugiemu lockdownowi w przypadku wzrostu liczby infekcji. "Doprowadzenie niemieckiej gospodarki do ruiny przez kolejne zamknięcie byłoby nieodpowiedzialne", powiedział Ohoven gazetom grupy medialnej Funke. "Nawet jeśli lokalne epidemie prowadzą do częściowo zwiększonej liczby infekcji, nie może to skutkować drugim zamknięciem", ostrzegł szef BVMW.