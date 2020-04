Koronawirus w Polsce. Minister Łukasz Szumowski: w poniedziałek nie rozmawialiśmy z prezydentem Andrzejem Dudą o wyborach

dzisiaj był pan u prezydenta rozmowa była między innymi na temat tych wyborów i pana opinii w sprawie przeprowadzenia tych wyborów prezydent prosiło o to żeby żeby po paru pan pomysły korespondent wyborów nie niezupełnie o tym nie rozmawialiśmy akurat dzisiaj prezydent pytał mnie o sprawy organizacyjne służby zdrowia Jak państwo widzieli konferencja pana prezydenta dotyczyła prywatyzacji ochrony zdrowia i działania Służby Zdrowia w czasach epidemii tak naprawdę pytał mnie o przebieg epidemii niemożliwe temat wyborów w ogóle się nie pojawił Oczywiście czekamy na ustawę z senatu prezydenta to nie pytał pana mogą z panem porozmawiać czy warto przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja Trochę dziwna deklaracje Mówiąc szczerze No myślę że prezydent bardziej chyba od rozmawiali o tym byśmy rozmawiali już na ten temat z panem prezydentem w związku z tym nic się od tego czasu nie zmieniło raczej zmieniły się przebiegi epidemii niż analizy prawne dotyczące w moje rekomendacje wydałem że za 2 lata jesteśmy bezpiecznie Teraz czekam na wszystkie spływające opinie dotyczące możliwych środków zabezpieczenia możliwych form wyborów i w międzyczasie jeżeli ta opcja dwuletnia nie zostanie zaakceptowana