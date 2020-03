Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: testy mają sens po 7 dniach od kontaktu

Łukasz Szumowski poinformował, że polskie laboratoria mogą wykonywać ok. 3 tys. testów dziennie, czyli dwa razy więcej niż teraz przeprowadzają. - Do laboratoriów trafiło już ok. 50 tys. testów. Przepustowość laboratoriów rośnie - powiedział szef resortu zdrowia w Radiowej Trójce.

- Te testy są sensowne tylko po siedmiu dniach od kontaktu. Jeśli ktoś jest badany po trzech dniach, to mogą być one niemiarodajne - zastrzegał.

Koronawirus w Polsce. Co z wyborami?

Nie ma potrzeby rozporządzenia ws. skierowania do pomocy lekarzy-stażystów. Jeśli jednak lekarz nie ma pełnych uprawnień do zawodu, to nie wiem, czy pacjent by sobie życzył. Faktycznie mogą jednak pomagać, pracując pod nadzorem.