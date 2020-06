WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze niemcy + 2 koronawirusŁukasz Szumowski oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: epidemia nie znika, może trochę zwolnić Minister Zdrowia odniósł się w programie "Newsroom" WP do wyrównanej liczby przypadków koronawirusa z ostatnich dni. - To jest ten efekt,... Rozwiń na początek oczywiście cyferki bo … Rozwiń Transkrypcja: na początek oczywiście cyferki bo to jest coś na co Polacy codziennie zwracają uwagę 314 301 304 311 296 to nie są numery Totolotka To nie są też numery autobusów w Warszawie Izba zarażeni w ostatnim czasie w Polsce można powiedzieć mała stabilizacja No myślę że to jest ten efekt który mówiliśmy że nastąpi mówiliśmy że do końca zeszłego tygodnia skończymy te duże ogniska Górniczego no i ona się skończyły teraz już tylko spływają dane z rodzin górników i widać że Śląsk wrócił do takich ilości zakażeń jak z innych województwach i poza tym ogniskiem poza tymi godzinami które już są przecież w kwarantannie tam zakażeń tak dużo nie ma Nie mamy w takim wypadku te nowe zakażenia gdzie one się pojawiają Bo przyznam szczerze jak ja tak śledzę te informacje na bieżąco to mam wrażenie że śluby zaczynają być problemem No pojawiają się właśnie w takich różnych małych drobnych ognisk Aha to wesele A to mamy gdzieś jakiś zakład A to mamy gdzieś kogoś z przedsiębiorstwa i tak będzie na pamiętajmy że epidemia nie znika No epidemia może trochę zwolnić szczególnie w Polsce chociaż widzimy że przecież wskaźnik Niemczech już wzrósł do blisko trzech No to pokazuje że w każdym kraju są nawroty są Pojawiają się nowe nowe zakażenia ale no to co nas najbardziej by niepokoiło I co by było takim bardzo groźnym wskaźnikiem to byłyby te takie właśnie zakażenia poziome które by środku lały ale widzimy że one nie są w tak wysoki ilości takiej wysokiej liczbie żeby zrastały liczby bezwzględne maleją dzisiaj poniżej 3 stów epidemia koronawirusa rozszerzyła się po świecie z Chin czy dzisiaj nie będzie tak że mamy ślub w powiecie sejneńskim zjeżdżają tam biesiadnicy z całej Polski oni będą rozwozi lito po całym kraju nie zastanawiał się pan na tym że jakoś ograniczyć to ryzyko i zmniejszać chociażby te śruby ze 150 do 50 osób jednak to że akurat śluby i wesela mamy dosyć dobrze zdefiniowane wiemy co tam przyjeżdża wiemy jakie to są osoby mamy ich adresy telefony co do jednego co Do każdej osoby która tam był również niepokojące są zachowania choćby Polaków w sklepie No ja będąc teraz w sobotę w sklepie tak naprawdę czułem się trochę dziwnie bo miałem maseczkę założoną a Dużo osób już chyba zapomniała że w ogóle wirus