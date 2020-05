Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: dziękuję WOŚP za szybką reakcję

tajemnice Wiemy już że Ministerstwo Zdrowia kupiło felerne maseczki znaczy maseczki Bez certyfikatu wiemy też że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy straciła pieniądze na podobnym zakupie to znaczy ile takiego sprzętu do tej chwili po w Polsce niestety to no to pokazuje skalę fałszywych produktów które wszyscy zakupili w dobrej wierze i tutaj Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chciała pomóc ludziom chciała pomóc medykom okazało się że została oszukana podobnie zresztą jak Komisja Europejska która przecież kupiła tą partię materiału która również nie spełnia tych norm my w ministerstwie zdrowia również zostaliśmy oszukani No to pokazuje skalę zjawiska No niestety takie ekstremalnej takie rzeczy się często zdarzają No ale tutaj trzeba po prostu w każdej sytuacji starać się odzyskać pieniądze ścigać nieuczciwych kontrahentów też Medyków bo najgorsze co mogło by być Czego ja się bardzo obawiał bym to znaczy danie tych maseczek ludziom i jako maseczek dobrych to i powiedzenie tak On dzwonił a potem bo się okazało że nie ochronił no to jest najgorsze co może być w związku z tym tutaj bardzo takie szybkie reakcje stąd mój list do pani komisarz kiedy jaki dres i wycofanie całych partii maseczek przez Komisję Europejską z 16 krajów na po to żeby żaden Medyk nie dostał tej maseczki jaką maseczki medycznej Mówi pan o liście do pani komisarz a zadzwonił Owsiak albo Jurek Owsiak do pana żeby o tym porozmawiać owszem miałam spotkałem się z państwem Owsiaka mi i oczywiście przekazałem jak najszybciej tylko powiedziałem tą informację bardzo odpowiedzialnie zareagowali i wycofali również swoje maseczki z i poinformowali wszyscy tego co wiem wszystkich kontrahentów tym i medycznych odbiorców o tym że ona nie spełniają wymogów także tutaj bardzo szybka reakcja na którą bardzo dziękuję To w takim razie skoro się pan spotkał za chwilę z państwem Owsiaka Owsiaka mi razem składa się zawiadomienie do prokuratury Wielka Orkiestra ministerstwo raczej trudno mi tutaj odpowiadać za wielką orkiestrę bo chyba nie ci sami producenci sprzętu byli ale w normie składamy zawiadomienie do prokuratury tutaj już proszę pytać wielką orkiestrę No bo być może inne formy mają postępowania natomiast na pewno reakcję to takie szybkie i zdecydowane państwa owsiaku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy były bardzo adekwatne i szybkie i dobre dobrze pani szale jaka była reakcja jak pan przedstawił tę informację że dostaliście fatalny sprzęt złość to było niedowierzanie Nie no każdy tak samo jak i Komisji Europejskiej No każdy złotej szeroko otwiera oczy i mówi No przecież niemożliwe bo one mają certyfikaty bo one są przecież dają porządnie bo są od wiarygodnego producenta który wiele lat produkuje i No to jest szok i niedowierzanie No bo naprawdę myślę że każdy z tych którzy którzy został oszukany chciał pomóc chciał być uczestniczyć w tej walce z Korona wirusem i w głowie nie mieści się że ktoś może chcieć na epidemii na dramacie na chorobie zrobić nieuczciwy biznes No to jest to prostu Zachowanie skandaliczne i karygodne i to w takim razie co zawiodły procedurę bo chwili mamy coraz więcej sygnał że nie dość że były Lewe Lewe certyfikaty to jeszcze bardzo często te maseczki były przepłacone to nie zawiodły procedury znaczy inaczej w całej Unii Europejskiej zasada jest taka sama jeżeli producent tego sprzętu ochronnego ma certyfikat nikt tego nie sprawdzał nigdy proszę zobaczyć że maseczki trafiły do 16 krajów Unii Europejskiej nikt nie podniósł żadnych wątpliwości co do ich autentyczności co do ich jakości myśmy jako pierwsi właściwie po doświadczenia z różnych innych źródeł zrobili te badania i okazuje się że ta procedura która była obowiązująca w Unii europej uznanie wiarygodności kontrahenta jeżeli ma certyfikat No jest niewystarczająca w sytuacji epidemii okazuje się że po prostu trzeba sprawdzę znacznie szerzej i dokładniej niż to miało miejsce przez wiele lat bo przecież żaden szpital kupując sprzęt ochrony osobistej nie wykonywał badań Spec laboratorium tylko przyjmował na wiarę że certyfikat który jest wydany który firma przedstawia przy zakupie No jest autentyczny jest dobry Mało tego nie tylko Certyfikat jest dobry bo co może być dobry ale że materiał i sprzęt jest taki który spełnia opisane w certyfikacie normy okazuje się że to nie jest do końca Zawsze prawda związku z tym nigdy w poprzednich latach takie dokładne kontrolę nie miały miejsca