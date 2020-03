Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski bohaterem? Leszek Miller komentuje

Panie premierze, wczoraj takie zarzuty pojawiły się ze strony opozycji podczas obrad Sejmu. Zarzuty pod tytułem "robicie jako rząd za mało testów". Minister Szumowski wyszedł na mównicę sejmową, podał konkretne liczby, twierdząc, że jest kilka tysięcy testów przeprowadzanych dziennie. I ta liczba testów jest wystarczająca. Jak to z pana perspektywy wygląda? I też chciałem zapytać o samego pana ministra Szumowskiego, który dla wielu jest dzisiaj bohaterem tej walki na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o obóz rządzący. tej walki na pierwszej linii frontu jeśli chodzi o obóz rządzący ja uważam że tych testów jest dalej za mało No ale powinny być czymś powszechnym bo tylko wtedy można Eliminować źródła zakażeń testy i izolacja chorych kwarantanna ale na poważnie więc w odosobnionym w miejscach gdzie jest gwarancja że te osoby nie złamią zakazu nie będą chodzić po ulicach nie będą zakazać pana szumowskiego na pewno robi co może ale przecież on nie jest w stanie zlikwidować zaległości błędów które zostały popełnione a podstawowy błąd to taki że za późno przystąpiono do działań związanych z walką z tym wirusem ja pamiętam wypowiedź szefa służb inspektora sanitarnego który Jeszcze niedawno mówił że Chiny to to przecież daleko że to nie jest żaden problem ten wirus No że będzie taka że nie bardzo to bagatelizował inne władze też to bagatelizował y i postawy zaległości niedobory z którymi dzisiaj mamy do czynienia płyną Przecież codziennie co chwila błagania wraz ze strony w szpitalu osprzęt do maseczki o środki dezynfekujące No przecież to jest na to chociaż wczoraj dostawa do nas rana zdarła polskie szpitale nie były przygotowane No ale proszę pana Przecież my nie zaczynamy walkę z wirusem dzisiaj tylko znacznie wcześniej przez cały szpitale są zamykane ewakuowane oddziały szpitalne są kupowane tak każdy jeszcze raz to powtórzę każdy lekarz każda pielęgniarka każdy ratownik medyczny który jest wysyłany na kwarantannie zamiast wykonywać zadania dotyczące walki z wirusem to jest niepowetowana strata