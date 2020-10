Koronawirus w Polsce. Lidl i Biedronka wydłużają godziny otwarcia sklepów

Sieci sklepów chcąc uniknąć długich kolejek, przygotowały rozwiązania, które pozwolą je rozładować i zaoszczędzić nasz czas. Pierwszy raz do zmian otwarcia godzin sklepów doszło w marcu i kwietniu, gdy rząd wprowadził restrykcje m.in.: ustanawiając limit osób w sklepach czy godziny dla seniorów. Ze względu na drugą falę koronawirusa rząd zapowiedział powrót niektórych obostrzeń .

Sklepy Biedronka zapowiedziały już, że 40 wybranych supermarketów będzie otwartych całodobowo, 650 placówek będzie działać do godziny 23.30, a ponad 2,6 tys. kolejnych będzie otwartych do co najmniej godziny 23.