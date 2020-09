Koronawirus w Polsce. Liczba zgonów wzrasta. Stanowczy komentarz eksperta

Doktor Paweł Grzesiowski , ekspert profilaktyki i terapii zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP zwraca uwagę na to, że to pokłosie sierpniowej fali zakażeń.

Dla dr Grzesiowskiego to dowód na to, że mylili się ci, którzy chcieli się z wirusem żegnać. - Wniosek jaki z tego płynie, jest taki, że wirus wcale nie ma tendencji do łagodnienia. Nie można brać mniejszej liczby zachorowań i zgonów z jednego dnia i mówić, że wirus zmutował w łagodniejszą postać. Trzeba spojrzeć na to szerzej - dodaje.

- Kluczowe jest to, w jakiej grupie wiekowej dochodzi do zakażeń. Jeśli dotyczy to ludzi młodych, którzy spędzają dwa tygodnie w domowej izolacji, to nic złego się nie dzieje. Ale jeśli mowa o osobach starszych, to problem jest poważny - komentuje lekarz.