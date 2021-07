Koronawirus w Polsce. Lewica przygotowała "Księgę błędów i zaniechań rządu PiS"

We wtorek na warszawskim stadionie PGE Narodowy Lewica zaprezentowała raport pt. "Polska w pandemii. Księga błędów i zaniechań rządu Prawa i Sprawiedliwości". O szczegółach dokumentu opowiedział w programie "Tłit" WP Krzysztof Gawkowski. - To jest pierwszy kilkudziesięciostronicowy dokument, który opisuje, jak wyglądała chociażby liczba nadmiarowych zgonów, jak wyglądały działania rządu, co nie zostało i co zostało zrobione. To nie jest raport tylko negatywny. Pokazuje, gdzie były dobre pierwiastki tego, co rząd chciał robić, ale pokazuje też zaniedbania dotyczące polityki PR, a nie rozsądku i zdrowia - powiedział szef klubu Lewicy. Gawkowski podkreślił, że sporządzony raport jest "Dowodem winy rządu, który nie wszystko zrealizował".