Koronawirus w Polsce. Leszek Miller o wnuczce: daje dobry przykład. Monika wystosuje apel do młodych? Były premier oraz europoseł Leszek Miller opowiadał w programie "Tłit", jak koronawirus zmienił życie jego rodziny. Wspomniał m.in. o wnuczce,... Rozwiń panie premierze docierały do mnie … Rozwiń Transkrypcja: panie premierze docierały do mnie nie tylko do mnie do dziennikarzy w ogóle sygnału od parlamentarzystów przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości że oni boją się stawić w sejmie że ich rodziny żony małżonki i dzieci a boją się że z tego Sejmu biorąc pod uwagę że kilkaset osób w tym sejmie się spotyka No Mogą ulec zakażeniu przywieźć to zakażenie do domu zastanów czy jak to jest pana rodziną czy pan również się obawia że albo przy pana rodzina się obawiał pana pracę u pana kontakty z innymi jak to wygląda każdy normalny człowiek się obawia i moja rodzina również ograniczyła liczbę swoich kontaktów osoby że restrykcje w tej sprawie zarządzane przez radę ministrów czy przez Ministra Zdrowia ale są właściwe idą w dobrym kierunku Choć myślę że chodzi o uszczelnienie granic i odpowiednie środki sanitarne na granicach to wiele brakuje panie premierze Myślę że Również tutaj są absolutnie zachowane nie wnuczka bardzo bardzo bardzo dużo czasu spędza razem z nami ona też ograniczyła swoją aktywność No ale wie pan się boją to oczywiste ale przecież wiele milionów Polaków normalnie pracuję teraz to normalnie jeżeli można tak powiedzieć wykonują swoje czynności zawodowe można ich spotkać w sklepach w środkach komunikowania się zapytać bo tutaj uwagę że zwraca uwagę na to że łamie te obostrzenia chodzi na bulwary wiślane pana Wnuczka jest dość popularna w mediach społecznościowych się zastanawiam czy ona nie ma takiej możliwości żeby dać przykład tym młodym ludziom jednak wysłać taki sygnał Hej Zróbmy sobie przerwę przez te kilka tygodni kilka miesięcy a naprawdę Zostańcie w domu Powiem jej to jeżeli ten pomysł zaakceptuje Ta na pewno coś takiego zrobi dlatego że ona daje przykład jak należy postępować ograniczyła swoje kontakty całkowicie Ja chciałbym przestrzec tych młodych ludzi którzy zachowują się nie pracowali w jej nieodpowiedzialnie cały dowiedziała nie dlatego że oni wydaje im się wydaje że są poza zasięgiem tego wirusa nikt nie jest poza zasięgiem i stanowią oni niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie ale także dla wszystkich których spotkają także dla swoich rodzin dla swoich bliskich bardzo wiele zakaże przebiega bezobjawowo można bardzo się pomylić lekceważąc te te procedury