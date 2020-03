Koronawirus w Polsce. Lekarze z warszawskiego szpitala planują pozew

Panie prezesie a ja spytam o jedną rzecz No bo mamy jednak jeden przypadek koronawirusa na w szpitalu na Banacha tej w Warszawie i tam część Medyków stwierdziła że oni będą chcieli pójść do sądu i i roztrząsa wyprawa względem osoby które ich mogła zarazić dlatego że ta osoba mimo że wiedziała że wróciła z terenu gdzie ten ta epidemia już występowała z północnych Włoch przychodziła do mimo nawet objawów wskazujących na koronawirusa i mówimy tutaj o lekarzu Czy to jest sprawa albo sprawy które mogą się toczyć w najbliższych miesiącach przed polskimi sądami rzeczywiście postaci Jak się pisze wiem to z doniesień rzeczywiście taki pomysł jest ona na pewno nie będzie się toczyła w najbliższym czasie przed sądami bo działalność bardzo mocno spokojnie Ale można powiedzieć właściwie ograniczenia wyłącznie do spraw pilnych Więc nawet jeżeli dzisiaj taki pomysł jest uzasadniony No bo ktoś ktoś z premedytacją postępował narażając innych na zachorowanie No to dzisiaj ta sprawa Nawet jakby była złożona do sądu na pewno nie uczy szybko światła dziennego Pana zdaniem to jest jednak roszczenie które które będzie można wygrać Po prostu przed przed sądem i tak nie może być liczone w dziesiątkach tysięcy jeśli nie setkach tysięcy zł to trudno jest jej powiedzieć bo traci się wymaga czy oszacowania nad poszczególnych osób na niewątpliwie podstawa faktyczne i prawne istnieje Poznania takiej osoby która naraziła innych na niebezpieczeństwo wiedząc o tym że korona gips