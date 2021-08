Koronawirus w Polsce. Lekarz zwrócił się do Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda podkreślił nie raz, że jest przeciwko przymusowym szczepieniom przeciwko koronawirusowi. - Mamy obowiązkowe szczepienia przeciwko chorobom, które nie odbierają tyle istnień w ciągu roku (jak koronawirus - przyp. red.). Mówimy o gruźlicy, odrze, WZW, a teraz mamy COVID-19, który odbiera życie 75 tys. osobom w Polsce w ciągu roku, więc to nie jest łagodna choroba, którą możemy zbagatelizować. Życzę państwu i sobie, żeby nie było przymusu szczepienie przeciwko tej chorobie, tylko musimy sobie uzmysłowić, o co toczy się ta gra - skomentował w programie "Newsroom" WP dr Tomasz Karauda, lekarz Oddziału Chorób Płuc z Łodzi. - To nie kupno auta, to życie nas wszystkich - mówił. Wyjaśniał, że gdy zakażeń jest bardzo dużo, tracimy na tym wszyscy jako społeczeństwo, zaczynamy wszyscy płacić za decyzję tych niezaszczepionych. - To jest cały czas taka grupa niezaszczepionych, że przy dużej liczbie zakażeń może dojść do paraliżu systemu ochrony zdrowia - podkreślił Tomasz Karauda. Zwrócił się także do prezydenta Andrzeja Dudy.