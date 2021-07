Kwaśniewski: nie wpuścili mnie do restauracji

- Parę dni temu byłem w Austrii i nie zostałem wpuszczony do restauracji, bo zapomniałem telefonu z paszportem covidowym. Musiałem wracać do hotelu i wziąć ten dokument ze sobą. Musiałem go pokazać, mimo że byłem z byłym kanclerzem Austrii, który przekonywał do tego, by mnie wpuścić - wspomniał były prezydent.