Koronawirus w Polsce. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski o 1 listopada. Odradza pójście na cmentarz

- W tak wyjątkowej sytuacji, w jakiej dziś się znajdujemy, tłumy na cmentarzach mogłyby spowodować kolejny lawinowy wzrost zakażeń, a co za tym idzie zgonów na COVID-19 - uważa ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duszpasterz w rozmowie z "Super Expressem" radzi, aby nie odwiedzać zmarłych 1 i 2 listopada, tylko w jednym z tych dni, albo zrobić to po uroczystościach lub jeszcze w październiku.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski o koronawirusie

Duchowny przypomina, że ważniejsze są modlitwa i pamięć niż fizyczne postawienie znicza na cmentarzu. Podkreśla, że to kwestia odpowiedzialności i bezpieczeństwa dodając, że mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją. Ks. Isakowicz-Zaleski odniósł się również do osób, które kwestionują koronawirusa. Zaznacza, że "czym innym jest fakt istnienia choroby, której nie należy kwestionować, a czym innym ocena działań rządu".