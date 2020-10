Koronawirus. Wszystkich Świętych bez wizyty na cmentarzu? Ekspert jest za

Koronawirus. Wszystkich Świętych inne niż zwykle

Medyk podkreśla jednak, że jego zdaniem tegoroczny 1 listopada nie może mieć przebiegu do jakiego Polacy przyzwyczaili się przez lata. Rozmówca Interii twierdzi wręcz, że cmentarze tego dnia powinny być zamknięte. Immunolog zwrócił również uwagę na fakt, że z okazji Wszystkich Świętych co roku miliony Polaków podróżuje po kraju. Grzesiowski podkreślił, że może to się przyczynić do rozprzestrzeniania wirusa i przypomniał, że co roku na początku listopada w związku z przemieszczaniem się Polaków po drogach, dochodzi do wielu wypadków. Ekspert obawia się, że to wszystko może sprawić, że w szpitalach zabraknie łóżek dla pacjentów.