Koronawirus w Polsce. Ksiądz chciał wynająć autobus do odprawienia mszy

"Msza św. w ruchu… Wynajmę autobus do odprawiania mszy świętej – w nim będzie mogło uczestniczyć we mszy św. do 25 osób (a w naszym wielkim kościele może być tylko 5 osób!!!)" – czytamy na stronie parafii w Brzeźniu pod Sieradzem (woj. łódzkie).