Koronawirus w Polsce. Ksiądz chce kupić szpitalowi kombinezony. "Wszyscy o tym mówią, a mam tylko dwie oferty"

Parafia kontra koronawirus

Ksiądz Witold mówi, że parafianie popierają jego inicjatywę. Wie to, bo chodzi po terenie swojej parafii i rozmawia z nimi przez okna. Raz nawet zdarzyło się, że jeden z parafian gonił go, aby przekazać jeden kombinezon.

- Tak naprawdę to wszystko jest dla nich - mówi proboszcz. - Mamy w okolicy parafii szpital górniczy. Część ludzi tam pracuje. Moja parafia to są głównie starsze osoby, one muszą do tamtego szpitala chodzić.