Koronawirus w Polsce. Ks. Tadeusz Guz z KUL: "W czasie mszy nie można się zarazić". Biskup reaguje

Koronawirus w Polsce. Ks. Tadeusz Guz: "Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia"

W trakcie audycji, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stwierdził, że podczas uczestnictwa we mszy świętej, nie można zakazić się koronawirusem. - Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty. Podobnie każdy akt w czasie mszy świętej, bo niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje, i jest komunia święta do ust, może zakażać - mówił ks. Guz.

W jego opinii, "kapłan ma konsekrowane dłonie", w związku z czym nie może nikogo zakazić. Jak dodaje, ksiądz ma także omywane dłonie przy Lavabo, czyli przy ofiarowaniu darów dla Boga przez naród wierzący. - Więc kapłan ma nie tylko umyte ręce w sensie takim, jakiego oczekuje pan minister zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej, lecz także kapłan ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym, czyli łaski. A zatem żadne udzielanie komunii świętej do ust nie zagraża ani jednemu Polakowi roznoszeniem jakichkolwiek wirusów, bo to jest akt święty - przekonywał ksiądz Guza.

Koronawirus w Polsce. Ks. Tadeusz Guz: "Msza nie jest miejscem rozprzestrzeniania się wirusów"

Jak zauważa "Gazeta Wyborcza", to, co wybrzmiało ze słów wykładowcy KUL, to wiara w to, że podczas mszy nie może dojść do jakiegokolwiek zakażenia koronawirusem.