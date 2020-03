Koronawirus w Polsce. Krystyna Pawłowicz sugeruje, by "nie oglądać się na innych"

Wcześniej była posłanka PiS apelowała do firm odzieżowych "mających teraz kłopoty przestojowe z powodu skutków koronowirusa ", by zaproponowały agendom rządowym "usługę szycia maseczek i fartuchów itp. potrzebnych rzeczy, których brakuje, a potrzeba mnóstwo".

Rząd wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Odwołano imprezy masowe, zawieszono zajęcia na uczelniach, w przedszkolach i szkołach do 25 marca. Zamknięte są muzea, kina, restauracje i bary. Cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać do Polski. Ograniczono ruch kolejowy i lotniczy.

Koronawirus w Polsce. Kwarantanna może zostać przedłużona

– Do końca przyszłego tygodnia mogą być już tysiące zakażonych. Pod koniec tego tygodnia i na początku przyszłego trzeba będzie decyzję [ws. społecznej kwarantanny] podjąć. Niewykluczone, że społeczna kwarantanna zostanie przedłużona . Jeżeli zwiększa się liczba chorych, to trzeba reagować zaostrzając środki – powiedział w rozmowie z Radiem ZET minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Będziemy zmieniali ustawę o Radzie Ministrów, m.in. po to, żeby posiedzenia rządu mogły się odbywać w formule telekonferencji, żeby to była typowa Rada Ministrów, bo w tej chwili to jest obarczone pewnym kłopotem - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk w Programie 3 Polskiego Radia.