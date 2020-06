WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze śląsk + 2 koronawiruskopalnia zofiówka oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Kopalnia Zofiówka jednym z największych ognisk. Głosy są podzielone Kopalnia Zofiówka jest jednym z największych ognisk koronawirusa na Śląsku. Zarażonych jest 1148 pracowników. - Wszystko przez to, że każdy... Rozwiń jesteśmy przed kopalnią Zofiówka k … Rozwiń Transkrypcja: jesteśmy przed kopalnią Zofiówka która jest jednym z największych ogniska koronawirusa na Śląsku przez ostatni tydzień Potwierdzam to nawet kilkaset nowych przypadków dziennie tylko w niedzielę na 263 przypadki koronawirusa w całej Polsce 217 potwierdzono właśnie wśród pracowników kopalni Zofiówka obecnie zakażonych jest 1100 ośmiu pracowników kopalni to znaczy No jest koronawirus i tyle a nie ma żadnych obaw że się można za wesoło ale wiadomo że Pracować trzeba jeszcze jest zarażonych No ale to tylko wynika z tego że są wszyscy badani takie badania jakby zrobił na całym regionie albo gdzieś indziej to był Podobnie było podobnie charakter pracy jest jaki jest więc ludzi się więcej zaraża od ciebie jest normalnie już trochę mniej ludzi najważniejsze chodniki są poukładane i a reszta wszystko w Czyli żadnych obaw nie ma że się można zagrać obaw my mamy takie systemy teraz że nie masz za bardzo obaw przed zyste punkty do dezynfekcji rąk są przed przed bramkę odkażająca każdy chodzi w maskach więc nie ma wielkich obaw dobrze rządu robi że dba o co i ogranicza to wszystko Przynajmniej tutaj na Śląsku No bo za musi się tak myślę no to jest mojego zdania znajomo ludzi teraz tych 22 kopalnie które są są te przerwy w pracy ale są płacą że ludzie tego nie odczują finansowo rodziny tych ludzi nie rozwiązał Ja już znam ludzi którzy górnicy którzy wynajmują mieszkania specjalnie po to żeby nie mieć kontaktu z rodziną żeby nie Naraża dziwne wrażenie i dąb Costa po prostu Allegro muszę zrobić coś żeby chronić swoją najbliższą rodzinę i i innych ludzi na są mądrzy ludzie i są tacy którzy to lekceważona widzę że tutaj dość dobrze organizm odpowiada miałem nawet mam dwóch synku strony 1 to robi drugi robi na boryni robią normalnie jeden był na tym kwarantannie i Wiktora tych ileś No a drugi normalnie lekcje a ty jakieś obawy przed zakażeniem są człowiek ma już jak to się mówi wyspę 70-tki to jest różnie bywa jest nawet matki nie nawet z tego wszystkiego w ostatnich dniach liczba potwierdzonych zakażeń w kopalni Zofiówka nie rośnie już tak drastycznie górnicy przychodzą normalnie do pracy Oczywiście ci którzy przychodzą prześlij negatywnie testy na na koronawirusa podkreślają że zachowane są wszelkie środki ostrożności również słychać komunikaty o tym żeby na tych środków ostrożności przestrzegać chociaż niektórzy obawiają się że że mogą zarazić nie tylko siebie ale również swoich najbliższych górnicy którzy wynajmują oddzielne mieszkania podczas których oczekują na wynik testu czy czy przechodzą kwarantannę natomiast wydobycie w kopalni Zofiówka nie zostały zawieszone kopalnia cały czas a górnicy przychodzą do pracy