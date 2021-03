Koronawirus w Polsce. Kontrowersyjne zachowanie kibiców Legii Warszawa. Wojciech Maksymowicz komentuje

W sobotę przed stadionem Legii Warszawa pojawiło się kilka tysięcy kibiców. Nagranie z wydarzenia obejrzał w programie "Tłit" prof. Wojciech Maksymowicz (Porozumienie, KP PiS). - Tego typu zachowania mogą być związane albo z brakiem wiedzy, nazywaną głupotą, to jest jeszcze wybaczalne, ale niewybaczalny jest brak serca - komentował. - Jeżeli ktoś postępuje w ten sposób, to naraża nie tak bardzo siebie, najczęściej są to młodzi ludzie, ale tych, którzy umierają, są starsi - podkreślił Maksymowicz.

Rozwiń