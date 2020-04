Koronawirus w Polsce. Konstanty Radziwiłł: pracownicy medyczni masową idą na zwolnienia lekarskie

wśród ogromnej większości bo muszę tak powiedzieć osób które wykonują zawody medyczne bądź opiekuńcze nie ma zupełnie gotowości do tego żeby sprostać tej nadzwyczajnej sytuacji to jest rzeczywiście jakiś problem bo też trzeba powiedzieć że oprócz tych osób które deklarują że mają małe dzieci bądź też więcej niż 6 lat O czym wojewoda nie wiedział to są przede wszystkim osoby które w dniu powołania otrzymują zwolnienie lekarskie i przedstawiają swoją zdolność do podjęcia pracy trudno uwierzyć że ta zachorowalność wśród tych kierowanych pracowników którzy do do dzisiaj pracowali a jutro już nie mogą jest taka wysoka i związana właśnie z faktem otrzymania skierowania niektórzy w środowisku ja jestem lekarzem osobiście i i nasłuchuje tego co się dzieje w środowisku mówią wprost uciekają na zwolnienia tutaj Zresztą problem jest można powiedzieć dwuosobowy bo dotyczy nie tylko osoby która sięgała by po bezzasadne zwolnienie ale także lekarza Jest zgodny je wystawić ale przecież lekarze nie uciekają dlatego że nie mają ochoty pracować tylko po prostu się boją bo widzę że nie ma odpowiednich środków zabezpieczeń widzą statystyki głównego inspektora sanitarnego z tym że co trzecie zakażenie to właśnie szpital lub Dom Pomocy Społecznej dlatego nie chcą pracować a nie z lenistwa Panie redaktorze ale chce pan powiedzieć że to jest okej Jest pan jest dziennikarzem No proszę sobie teraz wyobrazić że leży pan w szpitalu po operacji i wszyscy którzy panem się opiekują ze względu na zakażenie w oddziale zwolnienia znikają i pan po prostu musi sobie radzić sam Ja sobie zupełnie nie wyobrażam tej sytuacji i i nie rozumiem naprawdę nie rozumiem pana w stosunku do całej tej nie wyobrażam sytuacji w której mój lekarz nie ma podstawowych narzędzi nie ma maseczek nie ma kombinezonu musi o to prosić lub też musi błagać nice rodziny pracy i prosi ludzi żeby wysyłali uszyte maseczki tego sobie też nie wyobrażam Panie redaktorze Ja każę w Polsce można robić takich warunkach ja do środowiska i pielęgniarskiego za pośrednictwem okręgowych izb lekarskich i pielęgniarskich na terenie Mazowsza zwróciłem się z prośbą żeby ci z tych profesjonalistów medycznych którzy są relatywnie mniej obciążenie a jest jest takich bardzo dużo dlatego że duża część służby zdrowia działa na wolniejszych obrotach żeby się zgłaszali do zasobu który mógłbym skierować tam gdzie jest kryzys kadrowy zadeklarowałem że najchętniej będę się go właśnie po to takie osoby No tylko problem polega na tym że kilku dni ostatnio zgłosiły się do mnie chyba dwie pielęgniarki dając siebie do dyspozycji Natomiast ja mam potrzeby codziennie zresztą to nie kto inny tylko państw ciągle zwracają uwagę na te kryzysy opiekuńcze zwłaszcza na przykład w domach pomocy społecznej albo zakładach opiekuńczo-leczniczych ale także w szpitalach to są to są to jest pierwszy mój obowiązek zapewnić zapewnić opiekę tym którzy po prostu bez opieki urlop to może wojewoda lekarz powinien też pójść pracować w takim miejscu No panie redaktorze Oczywiście jeżeli będzie taka sytuacja że będę mógł musiał pochylić się bezpośrednio nad to to zrobię deklaruje to nie po raz pierwszy ale wie Pan Na wojnie są generałowie oficerowie i żołnierze i akurat tak się składa że dzisiaj sprawuje taką funkcję funkcję Jestem odpowiedzialny za to co dzieje się w całym województwie to to nie jest uczciwe co pan w tej chwili mówi ja przez prawie 40 lat jestem lekarzem i naprawdę znam obowiązki Jak będzie trzeba pochylić się bezpośrednio nad osobą chorą to na pewno to zrobię bo skoro pan mówi że jednak takiego jest przykład takiego działania bo Wśród osób które skierowałem pierwszych to był pan doktor Stanisław Karczewski Marszałek Senatu który ma więcej niż 60 lat jest w katalogu osób których kierować nie może mimo to nie odwołał się od skierowania mojego jako wojewody i poszedł do pracy w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą w którym doszło do Właśnie takiej katastrofy kadrowej i będę musiał pracę A ile tych dni pisze pracował ja tego akurat nie wiem to proszę jego pytać wiem że pojawił się w sytuacji najgorszego kryzysu wtedy kiedy rzeczywiście nie miał się kto opiekować zdaje się żeby był taki moment gdzie był jedynym lekarzem w tym szpitalu