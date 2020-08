Koronawirus w Polsce. Konfederacja nie chce maseczek. Tomasz Dzieciątkowski: ukarać mandatami

No, ale minister Szumowski tłumaczył premiera, że ten nie pojawia się bardzo często w maseczce, bo mówi, że to byłoby odbierane jako taka nadmierna ostentacja. Radziłby pan taką nadmierną ostentację w takim razie? Ja może akurat jestem nadmiernie ostentacyjny, bo mimo tego, że nie ma w tej chwili nakazu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, noszę maseczki stale na ulicy. Ja tego nie oceniam jako ostentację, tylko deklarację swojego zaangażowania na rzecz zdrowia publicznego. No, a jutro ma być zaprzysiężenie prezydenta, zgromadzenie narodowe - uroczystość wielka i bardzo dużo wielkich i ważnych osób. A Konfederaci mówią, że nie założą maseczek. Czyli dla przykładu należałoby ich nie wpuścić na salę? Tutaj należałoby albo ich nie wpuścić na salę, albo jeżeli koniecznie chcą być na sali, to później każdy z tych Konfederatów powinien przy wyjściu być spisany przez odpowiednie służby. I obciążony stosownym mandatem. No, ale są posłowie. I tak mają immunitet, więc generalnie kary im raczej nie grożą. W każdym razie poseł - nie poseł. Może zwłaszcza poseł powinien świecić przykładem. To, że posłowie Konfederacji mają oględnie rzecz biorąc bardzo dziwne poglądy na temat pandemii i koronawirusa i też potencjalnej wolności - to jest zupełnie inna kwestia.