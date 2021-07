Koronawirus w Polsce. Kolejne zakażenia i zgony. Najnowszy raport MZ

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreślał w Wirtualnej Polsce, jak ważny jest w tym świetle sprawny proces szczepień. - My przywieziemy sobie do kraju ten wariant Delta. 17 proc. obywateli jedzie za granicę. Ale wszystko jest w naszych rękach. Jeśli będziemy się szczepić szybko, to możemy uniknąć tego najgorszego, czyli rozpowszechniania wariantu Delta w Polsce - stwierdził.