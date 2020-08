Koronawirus w Polsce. Kolejne ognisko koronawirusa w województwie wielkopolskim. Komunikat burmistrza miasta i gminy Mikstat

Koronawirus w Polsce. Kolejne ognisko w województwie wielkopolskim

"W związku z pytaniami mieszkańców miasta i gminy Mikstat w sprawie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 kierowanymi do Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat informuję, że powodowany troską o zdrowie mieszkańców oraz ich prawem do rzetelnej i obiektywnej informacji wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrzeszowie, jako organu administracji rządowej odpowiedzialnego za ochronę zdrowia na obszarze powiatu ostrzeszowskiego z prośbą o informację na temat aktualnej sytuacji zdrowotnej oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z epidemii COVID-19 na terenie miasta i gminy Mikstat oraz działań podejmowanych celem ochrony zdrowia mieszkańców w związku z epidemią COVID-19" - głosi komunikat podpisany przez Henryka Zielińskiego.

Koronawirus w Polsce. Ognisko koronawirusa w gminie Mikstat

Burmistrz miasta i gminy Mikstat chce zorganizować w tej miejscowości specjalny punkt pobrań do badań na obecność koronawirusa. "Zwróciłem się także do Wojewody Wielkopolskiego oraz PPIS w Ostrzeszowie o jak najszybsze zorganizowanie w Mikstacie punktu pobrań „drive-thru” do badań w kierunku COVID-19, żeby zabezpieczyć mieszkańcom miasta i gminy prawo do niezbędnej profilaktyki."