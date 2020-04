Koronawirus w Polsce. Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Konferencja prasowa na żywo

Warto przypomnieć, że zajęcia w szkołach są zawieszone do 26 kwietnia. Lekcje odbywają się zdalnie. Co z maturą 2020 i innymi egzaminami? Dariusz Piontkowski informował, że jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie starało się zorganizować je prawdopodobnie w czerwcu. Jakie będą kolejne decyzje MEN? Kiedy nastąpi powrót do szkoły? Jak podawał reporter WP Michał Wróblewski, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest decyzja o zamknięciu szkół do końca roku szkolnego. Głos w tej sprawie zabrali również rodzice. Jak wynika z ostatniego sondażu, niemal 60 proc. z nich chciałoby zakończenia roku szkolnego w planowym terminie.