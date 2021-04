Koronawirus w Polsce. Kiedy spadek zachorowań? Ekspert wskazuje na datę

- Jednym z najsilniejszych czynników mogących spowodować ciężki przebieg choroby wywołanej przez koronawirusa jest otyłość. Wobec tego starajmy się żyć zdrowo. I to nie tylko podczas pandemii - zachęca lekarz.

W czwartek w Polsce odnotowano rekord, jeśli chodzi o zgony wśród zakażonych. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, które opublikowano 8 kwietnia, w ciągu ostatniej doby przybyło 27 887 zakażeń. Zmarły 954 osoby . - To tragiczna statystyka - podkreślił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jednocześnie trwa Narodowy Program Szczepień, który ruszył 27 grudnia 2020 roku. Na razie szczepienia są wykonywane trzema preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca , które zostały dopuszczone do unijnego obrotu.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że do tej pory wykonano 7 milionów szczepień. "Z każdą dawką jesteśmy bliżej wygaszenia III fali pandemii koronawirusa" - napisał szef polskiego rządu.

Przypomnijmy, w środę minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że rząd zdecydował, by obostrzenia nałożone 27 marca zostaną utrzymane do niedzieli 18 kwietnia. Wcześniej informowano, że lockdown potrwa do 9 kwietnia.