Koronawirus w Polsce. Co wpływa na rozwój epidemii? Prof. Gut tłumaczy

Prof. Włodzimierz Gut, oceniając aktualną sytuację epidemiczną stwierdził, że wirus SARS-CoV-2 już dawno temu pokazał wszystko, na co go stać i wyczerpał swoje możliwości. Wskazał, że wpływ na jego dalszą egzystencję mają ludzie.

- Jedynie likwidując określone ogniska zakażenia, przerywamy drogę szerzenia się konkretnej mutacji. A jeśli nie, to ona nadal się szerzy - powiedział, dodając, że wielu ludzi w ogóle nie chce chodzić do lekarza. - U nas problemem jest właśnie to, że ludzie opóźniają pójście do lekarza. Jeśli wirusa zakaża 24 godziny przed pojawieniem się objawów, to jedynie natychmiastowa izolacja, kwarantanna, przerywa dalsze jego rozprzestrzenianie się - wyjaśnia ekspert.