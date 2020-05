Koronawirus w Polsce. Kiedy dzieci i młodzież wrócą do szkół? Jest deklaracja szefa MEN

Kilka dni temu minister edukacji Dariusz Piontkowski po raz pierwszy stwierdził, że rozważa powrót do szkół dzieci, które uczęszczają do klas 1-3 . - Za dwa, trzy tygodniu będziemy mieć więcej danych i będzie można podjąć decyzję - mówił w "Sygnałach Dnia" w Polskim Radiu szef MEN.

Dzień później w Radiu Gdańsk stwierdził, że ma nadzieję, iż otwarcie szkół będzie możliwe w tym roku szkolnym. - Uczniowie potrzebują kontaktów rówieśniczych oraz kontaktu z nauczycielem. Z tych powodów warto wrócić do tradycyjnej formy nauczania. Nawet gdyby miało to być tylko kilka tygodni, to moim zdaniem warto to zrobić - podkreślił.