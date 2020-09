Koronawirus w Polsce. Już jest aplikacja. Lekarze mogą zlecać testy na COVID-19

Koronawirus w Polsce. Bartosz Arłukowicz: lekarze rodzinni przyjmują do 18

Włączenie lekarzy POZ do systemu testowania pacjentów ma zaczynać się od teleporady. Jeśli w ciągu kolejnych 3-5 dni u pacjenta nadal będą występowały symptomy zakażenia, o których informował on na teleporadzie to powinien on niezwłocznie udać się do poradni POZ w celu osobistej konsultacji ze swoim lekarzem rodzinnym. Następnie internista powinien zdecydować o skierowaniu pacjenta na wymaz. Pełna ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem przedstawiona została na grafice zamieszczonej na Twitterze, na profilu Ministerstwa Zdrowia.