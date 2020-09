Koronawirus w Polsce. Niedzielski: "Zwrócenie uwagi na brak maseczki wywołuje agresję. Uderzyło mnie to"

Adam Niedzielski w porannej rozmowie w RMF FM mówił m.in. o tym, że na przełomie lipca i sierpnia miał okazję być nad Morzem Bałtyckim. - Na takich krótkich wakacjach. Miałem okazję robić zakupy, chodzić do sklepu. Przyznam, że wtedy właśnie uderzyło mnie, jak wchodzimy do sklepów, nie zakładamy maseczki i zwrócenie uwagi, bo ja rzeczywiście tę uwagę zwracałem, wywołuje wręcz agresję - mówił Niedzielski.

- Uważam, że to jest jeden z głównych problemów, przed którymi stoimy - żeby nadrobić ten deficyt zdrowia. Jeżeli chcemy ten deficyt nadrabiać, to niestety też muszą lekarze rodzinni bardziej aktywnie pojawić się w tych decyzjach dotyczących zdrowia pacjenta, którym się opiekują" - powiedział.

Koronawirus w Polsce. Prewencyjna kwarantanna

I dodał: - Chciałbym, żebyśmy na problem jesiennej fali popatrzyli oczami pacjenta. Lekarz bez badania, bez testu nie rozpozna, czy mamy COVID-19, czy mamy inną infekcję dróg oddechowych, czy to jest grypa, więc jesteśmy ze znakiem zapytania. Jak z tym znakiem zapytania w poprzednich sezonach próbowaliśmy sobie radzić, to szliśmy do naszego lekarza rodzinnego. Chcemy, by tak samo działo się to w tym roku.