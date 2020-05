Koronawirus w Polsce. Jest śledztwo ws. afery z maseczkami

Resort wydał 5 mln zł na maseczki ochronne. Miał je sprzedać instruktor narciarski, który zna się z ministrem Łukaszem Szumowskim oraz jego bratem. - To nie jest mój przyjaciel. I nie jest to też przyjaciel mojego brata. To człowiek, który uczył nas jeździć na nartach i który organizował obozy sportowe. Nie ma i nie było żadnej bliskiej relacji. Od lat się z nim nie widziałem, wbrew temu, co sugerują niektóre media - zapewnił w rozmowie z portalem money.pl minister zdrowia.