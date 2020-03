WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze jerzy owsiak + 2 koronawirusŁukasz Szumowski oprac. Magdalena Nałęcz 59 min. temu Koronawirus w Polsce. Jerzy Owsiak dostał SMS-a od Łukasza Szumowskiego podczas programu WP - Jeśli chodzi o urządzenia to cały czas wszystkich pytamy, jako fundacja rozważamy każdą możliwość zakupu. Chcemy to zrobić jak najbardziej... Rozwiń urządzenia cały czas wszystkich py … Rozwiń Transkrypcja: urządzenia cały czas wszystkich pytamy taką Fundacja rozważamy każdą możliwość zakupu Ale chcę to zrobić jak najbardziej rozsądnie żeby tą rejestratorów nie powiedział nam za 4 miesiące co z nim nie mamy robić u siebie to zrobione logicznie Radzimy się różnych instytucji Napisaliśmy nagis do prywatnie na telefon pana ministra szumowskiego stawiam się do dyspozycji także Ana miejsca Całego sztabu Jednakże słuchamy jakie propozycje które mogłaby zrealizować dzień dzisiejszy na Tipo Fundacja bo ci którzy z państwa na wygląda nie wiedzą że Jerzy Owsiak wysłał gotowość właściwie w mailu Ministra Zdrowia gotowość działania odpowiedź pisze scenariusz Dziękuję Wszystkie ręce na pokład zrobił analizę to ważna jest koordynacja pierwszeństwo dziś mają oddziały zakaźnej szpitale jednoimienne zakaźne na jutro najdalej pojutrze będzie które byłyby zainteresowane bardzo Chętnie skorzystamy i skontaktujemy was z konkretnymi szpitalami Dziękuję jeszcze raz za pomoc Odezwę się później Szanowni państwo jak to i jak my to mówię Wszystkie ręce na pokład pracujemy jutro będziemy coś mieli więcej na ten temat dziękuję bardzo