Koronawirus w Polsce. Jarosław Kaczyński przeczytał list Ilony Łepkowskiej - Prezes PiS śledzi doniesienia medialne, dotarła do niego ta informacja (o liście Ilony Łepkowskiej – red.). Jarosław Kaczyński jest przyzwyczajony... z rozmowy panie pośle pan odpowiada w kampanii prezydenta za media społecznościowe za w ogóle kampanię w internecie i zapewne zapoznał się pan z listem Ilony łepkowskiej który miał niebywale duże zasięgi w sieci ten list dotyczył wizyty pana prezesa Kaczyńskiego na cmentarzu czy do pana prezesa Kaczyńskiego dotarł ten nie Mówię Osobiście tylko czy prezes się z nim zapoznał i ewentualnie jeśli tak co o nim pomyślał i Czy zastanawiał się że może odpowiedzieć No oczywiście tam prezes Kaczyński śledzi doniesienia medialne śledzi to co się dzieje w przestrzeni publicznej więc ta informacja do niego dotarł a ja jednak mam wrażenie że było to wystąpienie bardzo emocjonalne i nie do końca oparte jakie Mrozu nie miał pan prezes Jarosław Kaczyński to był jednak było do niego pewnie tak to że pan prezes Kaczyński jest przyzwyczajony że jest atakowany od już kilkudziesięciu lat swojej działalności scenie politycznej jest również przyzwyczajony do tego że niestety praktycznie co roku zawsze jakaś próba ataku pamięci ofiar katalog z ogniska domowego pan prezes Kaczyński pan odebraliście ten list Ilony łepkowskiej bardzo osobisty i taki ludzki wydaje mi się a mniej polityczny jako atak co do poziomu osobistości trudno mi o tym mówisz tak na pewno poziom emocji był ten dość duży no W związku z tym też nie warto jest na ten temat dywagować