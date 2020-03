Koronawirus w Polsce. Jarosław Gowin: rząd musi współpracować z samorządami

- Nie chcę wchodzić w kompetencję ministra zdrowia i premiera. Oni mają dziś ujawnić nowe restrykcje. Tempo rozwijania się epidemii jest zbyt wysokie, żebyśmy mogli pozwolić sobie na rygory, które stosowaliśmy do tej pory. Musimy zaostrzyć pewne rozwiązania dotyczące obecności w przestrzeni publicznej - mówił w rozmowie z Radiem ZET Jarosław Gowin . Lider Porozumienia nie chciał przesądzać jak długo będziemy musieli zmagać się z nowymi ograniczeniami, jednak wyznał, że "pewnie dotrzemy z nimi do Wielkanocy".

- Właściwym momentem, co do przeprowadzania elekcji, będzie tuż przed lub tuż po Wielkanocy Jeżeli tempo przyrostu koronawirusa będzie takie jak obecnie - to wybory 10 maja nie będą możliwe (...). Musimy zawsze budować plan B, C. Podkreślałem to już kilkukrotnie: optymalnym rozwiązaniem byłoby przełożenie ich o rok - oświadczył wicepremier. Polityk nie ujawnił jednak w jakim trybie miałoby do tego dojść.