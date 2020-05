Koronawirus w Polsce. Jacek Sasin w kwarantannie, starostwo powiatowe w Hrubieszowie profilaktycznie zamknięte

Od poniedziałku została w Polsce wznowiona bezpośrednia obsługa interesantów w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Starostwo powiatowe w Hrubieszowie zostało więc otwarte, po czym... zamknięto je z powrotem. We wtorek m. in. na stronach internetowych urzędu ukazał się komunikat, że od godz. 12 do odwołania starostwo nie będzie przyjmować interesantów.